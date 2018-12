Grande successo per lo spettacolo di Natale dell\' Asd Dream\'s Dance Academy

Grande partecipazione per il tradizionale appuntamento con lo spettacolo di Natale organizzato dalla Asd Dream’s Dance Academy diretta da Benny Dente, che si è svolto venerdì 21 Dicembre 2018, alle ore 20:30, presso il ristorante Valle Verde a San Gregorio Magno (Sa). Lo spettacolo è stato presentato dalla dottoressa Anna Policastro.

Anche in questa edizione le allieve della scuola si sono esibite in spettacoli di danza classica, moderna ed Hip Hop, su coreografie della maestra Benny Dente.

La scuola è diventata in pochi anni un importante punto di riferimento associativo per i ragazzi del territorio, grazie anche ad una nuova sede ufficiale.

“Anche quest’anno, abbiamo voluto dare spazio agli allievi, facendoli sentire i veri protagonisti dello spettacolo”, afferma la direttrice della scuola Benny Dente. “Le coreografie sono studiate per creare anche una maggiore coesione tra le allieve più grandi e le bambine della pre-danza che, quest’anno costituiscono un gruppo molto affiatato. Così la danza diventa anche divertimento, gioco e passione per imparare fin da piccoline la disciplina della danza.”

“Sono molto felice del risultato ottenuto dalle allieve, soprattutto dalle più piccole che in poco più di due mesi hanno imparato tanto”, continua la direttrice Benny Dente, “soprattutto sono state capaci di esibirsi sul palco come delle vere professioniste, controllando le emozioni ed impegnandosi al massimo. Voglio ringraziare tutti, la mia assistente Angelica Perna, diplomatasi lo scorso anno ed ora diventata un punto di riferimento della scuola; le allieve per l’impegno e la passione profusa nelle esibizioni, le famiglie per averci sostenuto ed infine le autorità locali che ci hanno onorato della loro presenza, facendo sentire importanti le nostre allieve.”.

Lo spettacolo è stato non solo un bel momento di divertimento, ma anche l’occasione per lo scambio degli auguri, prima delle feste natalizie. Non sono mancate anche le sorprese per le giovani allieve con l’arrivo di Santa Claus, interpretato da Vito Paglia, che ha distribuito i regali alle giovani danzatrici. Alla fine dello spettacolo non è mancato nemmeno il momento gastronomico con la degustazione del panettone.

“Lo spettacolo natalizio è stata solo un’anteprima di quello che sarà il saggio di fine anno” conclude la direttrice Benny dente”da Gennaio continueremo a lavorare con tutti i corsi di danza classica, moderna, hip hop, flamenco, pizzica, latino americano e zumba. Vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme”.

Intanto arriva anche un’importante riconoscimento professionale per la direttrice Benny Dente, già semifinalista nell’edizione 2017 di Area Sanremo Giovani. Il 31 Dicembre sarà ospite a Zurigo come ambasciatrice ufficiale del nostro territorio in un live concert accompagnata da musicisti italiani.