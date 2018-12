Gran cuore di Praiano Rifugio dei Peccatori e lo Sgrigno danno ospitalità al Globetrotter. Ieri pomeriggio, grazie ad una segnalazione di Giovanni Imperati di Posidonia,che lo ha trovato fuori la biblioteca comunale . Dopo averlo intervistato a Positano, dove era giunto , abbiamo lanciato un appello per trovare ospitalità a un ragazzo che gira il mondo , Christofer Brunel . Christofer cerca di capire il mondo girandolo, vuole fare tutta l’ Europa , poi l’ Africa ( abbiamo tentato di dissuaderlo, ndr ) , poi forse girerà un film. Non sempre dorme e mangia ..

Allora abbiamo deciso di portarcelo in giro con noi ( e ha subito le mie centinaia di telefonate ) . Cercando di trovargli una sistemazione, poteva essere anche nostro figlio alla fine.. A rispondere al nostro appello in Costiera amalfitana è stata Praiano. Il cuore della Costa d’ Amalfi non solo come territorio, ma anche come anima a quanto pare.. L’accoglienza a tavola al Rifugio del Peccatore, dove Christofer si è rifocillato con delle ottime quaglie e patate. Qui abbiamo trovato anche la figlia di Angelo Cinque ( “Angelone”) che abbiamo scoperto che dipinge quadri e vuole scrivere un libro sul pare, che abbiamo perso di vista. Lei , poi Enzo e la moglie, ci hanno dato una mano per rintracciare chi ha risposto al nostro appello via mail. Poi alla fine gli abbiamo trovato, grazie allo Sgrigno ( al secolo Gennaro Fusco, ndr ), un letto per dormire.. Non sappiamo se girerà un film o meno, come forse potrebbe fare, ma sicuramente avrà un buon ricordo di noi.. La Bellezza salverà il mondo e l’accoglienza ha fatto grande la Costiera.. Grazie allo Scrigno per il post.. E grazie davvero di cuore perché sono andato a dormire contento col cuor leggero

Questo ragazzo ha 21 anni viene dalla Lettonia e ha deciso di girare il mondo a piedi,in kayak o in autostop, senza telefono e con pochi soldi ( anche se di buona famiglia ) vivendo il più possibile a contatto con le popolazioni che incontrerà. Ieri mattina è arrivato in costiera e cercava semplicemente un posto dove dormire e potersi lavare, ma ha rischiato di dormire nella redazione di Positano news !!! parliamo tutti di accoglienza ,ma quando si tratta di fare un gesto, in questo caso piccolo….tutti cechi e sordi !!!!!!! che tristezza……

PS Michele Cinque non sempre amo quello che scrivi ma in questo caso GRAZIE !!!

