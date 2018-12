I GIOVANI RAGAZZI CHIEDONO...

Da oltre dieci anni il sistema scolastico italiano subisce continue riforme, spesso contrapposte, le quali non fanno altro che aumentare la confusione e il disordine organizzativo. Oramai la scuola è al centro dei dibattiti quotidiani: si cercano soluzioni, miglioramenti, c’è chi avanza ipotesi e chi al contrario evidenzia le criticità.

Ma perché non dare maggior spazio all’opinione dei nostri giovani, che vivono in prima persona questa realtà? Oggi infatti i ragazzi chiedono più attualità e più applicazione pratica degli argomenti previsti dal proprio piano di studio. Bisogna dare spazio alle materie tecniche e alle lingue, proiettare verso il mondo del lavoro, ovviamente senza però accantonare le materie classiche che ci distinguono dal resto del mondo.

Una fantastica iniziativa proviene proprio dagli studenti del liceo Cairoli di Pavia, i quali hanno chiesto alla dirigente scolastica di aggiungere ulteriori ore al calendario settimanale per poter studiare la Costituzione, la quale seppur ha compiuto ben 70 anni, contiene al suo interno valori sempre più attuali della società moderna e dei tempi recenti.

E’ fondamentale aggiornarsi, conoscere il mondo, integrarsi nell’attualità, perché solo attraverso la conoscenza è possibile far valere le proprie opinioni. Questo non vuol dire che dobbiamo rinchiuderci in biblioteche piene di libri o passare le notti a studiare, bensì facciamo accrescere in noi la voglia di scoprire e saperne sempre di più, cercando di essere protagonisti attivi della nostra realtà sociale.