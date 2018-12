Furore, Statale Amalfitana verso la riapertura tra dubbi e disagi

Furore. La Statale Amalfitana non riapre ancora, nonostante i lavori di bonifica siano stati già ultimati. Il tratto di strada tra Furore e Praiano, chiuso dopo la caduta dei massi di martedì scorso, doveva ritornare transitabile nella giornata di oggi, ma i dubbi assalgono gli addetti ai lavori, il Genio Civile e l’Anas, che devono redigere la documentazione necessaria alla riapertura della SS 163. La fondamentale arteria, che conduce verso Positano e la Penisola Sorrentina, dopo i lavori di disgaggio di massi pericolanti ed in bilico attende l’ok dei tecnici per la riapertura, ma nel frattempo si contano comunque numerosi disagi per pendolari e viaggiatori.