Furore, Statale Amalfitana: ipotesi riapertura con senso unico alternato

Furore. C’è grande fermento sulla riapertura della strada Statale Amalfitana. Manca ancora l’assenso del Genio Civile e dell’Anas, per far revocare lo stato di chiusura della SS 163, nel tratto in cui ci sono stati i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa. Inoltre dopo le opere di disgaggio e pulizia del fondo stradale, sembra mancare ancora l’apposizione di reti metalliche di contenimento, quindi l’ipotesi più ottimistica sembrerebbe il transito con senso unico alternato, regolato da semafori: questa soluzione permetterebbe di transitare in apposite finestre di tempo, consentendo agli operai e tecnici di effettuare i lavori utili, così come avvenuti di recente in altre occasioni. Lo scopo è certamente di allievare i disagi di questi giorni, con tale regime che entrerebbe già in vigore questo primo pomeriggio.