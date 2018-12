Furore / Praiano la strada chiusa per Amalfi e studenti lasciati a piedi dalla SITA per Sorrento

Buongiorno dalla Costiera amalfitana, terra di nessuno d’inverno. Ieri abbiamo raccontato della pietra caduta alla Praia e, dopo la segnalazione ai vigili del fuoco di Maiori, la chiusura della S.S. 163 Amalfitana. Positanonews unica testata giornalistica presente sul posto tutta la sera fino a mezzanotte, come hanno visto i praianesi che non si fanno prendere in giro dai post di siti fake e clonati che girano su facebook , ha trovato solo il comandante dei vigili di Praiano e la Millennium di Amalfi.

Questa mattina il sopralluogo del Genio Civile Regione Campania da Salerno. Ma intanto disagi continui sopratutto per gli studenti. Molti hanno scelto di non andare a scuola ad Amalfi , per evitare di farsi al ritorno il giro per Agerola, o hanno deciso di far la spola. Fino alle 8 di mattina qualcuno è riuscito a passare, dopo no.

La cosa incomprensibile è il disagio per gli studenti di Positano visto che questa mattina un autobus della SITA per Sorrento e le scuole della Penisola Sorrentina non è passato in orario alla Sponda e i genitori hanno portato i figli a scuola con l’auto. La SITA ha precisato che quello di Amalfi non è potuto passare e ci farà avere gli orari nuovi con questa emergenza. La SITA ovviamente fa il possibile in questa situazione. Appena lo farà li pubblicheremo sempre su Positanonews, sempre sul posto, con voi, la voce della Costiera. AL MOMENTO NON CI SONO ORARI UFFICIALI E LA SITUAZIONE E’ INCERTA

Mandateci informazioni anche voi cittadini di tutti i disagi, foto e video sulla Pagina Facebook ufficiale di Positanonews o mail e whatsapp

direttore@positanonews.it

whatsapp 3381830438