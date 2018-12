Furore. Le notizie sui tempi dei lavori sulla Statale Amalfitana 163, indicano una riapertura nella settimana di Natale. Proseguono le operazioni per ripulire il costone dalla vegetazione, per poi procedere al disgaggio dei massi pericolanti, nel tratto confinante con il comune di Praiano. Molteplici sono i disagi per automobilisti, specie per chi deve raggiungere Positano e Sorrento: si continua a procedere con il transito a fasi alterne, con pause per far procedere celermente i lavori. La strada è transitabile per i pedoni, mentre per i pendolari che viaggiano sugli automezzi SITA, sono stati disposti dall’azienda degli appositi orari. Seguiranno aggiornamenti su Positanonews.

