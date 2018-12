Furore, Costiera amalfitana . Le notizie sui tempi dei lavori sulla Statale Amalfitana 163, indicano una riapertura prima di Natale. Molti speravano per l ‘Immacolata, invece non sarà così, si spera per la settimana prossima, si parla di giovedì, si spera prima di Natale… Si aspetta e spera, preferiamo non dire altro, i lettori sanno e capiscono … ovviamente si pensa all’economia e non ai poveri cristi degli studenti o i pendolari.

Se non c’è qualcuno che batte i pugni sui tavoli si “guadagneranno” solo giorni di lavoro, e di chiusura…

Da Positano ad Amalfi continua ad esserci lo sbarramento con tutti i disagi che ne conseguono. Proseguono le operazioni per ripulire il costone dalla vegetazione, per poi procedere al disgaggio dei massi pericolanti, nel tratto confinante con il comune di Praiano. Molteplici sono i disagi per automobilisti, specie per chi deve raggiungere Positano e Sorrento: si continua a procedere con il transito a fasi alterne, con pause per far procedere celermente i lavori, mentre il percorso è stato sbarrato con i new jersey. La strada è transitabile per i pedoni, mentre per i pendolari che viaggiano sugli automezzi SITA, sono stati disposti dall’azienda degli appositi orari.

Non vorremmo dirlo, ma ogni volta che succede qualcosa a Furore si va alle calende greche, sia il sindaco Raffaele Ferraioli, che l’ ANAS , non hanno dato date certe. Ma neanche l’amministrazione di Praiano di Giovanni di Martino o le associazioni si fanno sentire. Forse dopo questo nostro articolo, che farà prendere consapevolezza che la strada non apre domani come molti credevano, ci sarà qualcuno che prenderà coscienza e li farà muovere.

Seguiranno aggiornamenti su Positanonews.