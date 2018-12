Furore. Proseguono a tappe forzate anche di domenica i lavori sulla Statale Amalfitana 163, dopo il crollo dei massi avvenuto nei giorni scorsi. Numerosi sono i disagi arrecati ai viaggiatori, specie per chi in questo weekend ha deciso inconsapevolmente di recarsi verso Positano o la Penisola Sorrentina: si segnalano infatti motociclisti (anche stranieri), che sollecitano gli operai e il personale presente sul posto per attraversare il tratto di strada, trasformato per questa evenienza in cantiere, all’opera per agevolare la riapertura in tempi brevi.