Furore. E’ cominciata la messa in sicurezza del costone roccioso. Transito veicoli a fasi alterne.

Sappiamo benissimo che la situazione in Costiera Amalfitana per quanto riguarda il costone roccioso non è delle migliori. Dopo le piogge, solitamente, cadono sempre massi che mettono a repentaglio la sicurezza stradale. Dunque e direi finalmente, si sta procedendo alla messa in sicurezza del costone a Furore. Gli operai appartenenti alla ditta Cardine di Salerno stanno operando nei pressi della Praia. Il transito è garantito soltanto ad intervalli temporali, mentre invece è sempre garantito a piedi. Per il Weekend dell’Immacolata i lavori dovrebbero giungere al termine.