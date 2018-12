Furore. Per caduta massi chiuso un tratto della SS 163 Amalfitana

A causa del distaccamento di un masso dal costone roccioso nei pressi del km 22,300 della strada statale 163 ‘Amalfitana’, è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Furore in provincia di Salerno.

Sul posto sono presenti le squadre e i tecnici Anas e le Forze dell’Ordine per le prime verifiche tecniche nella zona, per la gestione della viabilità in piena sicurezza ed indirizzare gli automobilisti sui percorsi alternativi.

Nel pomeriggio si terrà un sopralluogo sul posto con i tecnici del comune di Furore e di Anas e il Genio Civile di Salerno per valutare e programmare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza del costone e il ripristino della viabilità.