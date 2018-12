Furore, 72enne colta da infarto salvata all’Ospedale Costa d’Amalfi

L’Ospedale Costa d’Amalfi salvavita scampa dal rischio d’infarto una 72enne di Furore, giunta in ambulanza dopo essere svenuta nella propria abitazione. L’anziana è stata sottoposta agli esami di rito dopo aver ripreso conoscenza: grazie ad un’ecografia cardiaca si è riuscito a diagnosticare che l’evento in corso, era una forma d’infarto rara. La donna è stata condotta in ambulanza dopo una terapia farmacologica al porto turistico di Maiori, ed un eliambulanza l’ha tradotta verso la Torre cardiologica del Ruggi d’Aragona di Salerno.