Fortissimo terremoto in Alaska, ponti e strade crollate ad Anchorage. Rientra allarme tsunami

Il terremoto di magnitudo 6.6 sulla scala Richtewr ha colpito una zona a circa dieci chilometri di distanza dalla città di Anchorage. Secondo il National Weather Service l’allarme riguarda l’area del Cook Inlet. Alcuni media americani riferiscono che le persone sono corse fuori dalle case e dai loro uffici in cerca di riparo. In particolare almeno un edificio ad Anchorage avrebbe riportato delle crepe. Non è ancora chiaro se ci siano feriti.Alcuni media americani riferiscono che le persone sono corse fuori dalle case e dai loro uffici in cerca di riparo. Numerose persone residenti nella zona costiera sono state evacuate e portate nell’entroterra, a causa proprio dell’emergenza tsunami. In un secondo tempo, l’istituto geologico americano ha rivisto la misurazione della magnitudo, che è stata fissata a 7.0. Sei minuti dopo la prima scossa se ne è verificata una seconda di assestamento, di magnitudo 5.8 con un epicentro ad un solo chilometro di distanza da Anchorage. La città è la più grande dell’Alaska e conta 300mila abitanti.