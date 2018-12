Fondazione Ravello ultima riunione del CdA di Maffettone, ora si aspetta il Commissario per uscire dalla crisi

Ravello, Costiera amalfitana . Finito alle 20 circa l’ultimo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ravello. All’uscita dello studio Serea del Corso Vittorio Emanuele 58 volti da commiato dell’ultimo esecutivo guidato da Sebastiano Maffettone (con Antonio Bottiglieri, Genoveffa Tortora e Paola Mansi) .

Come al solito la classica relazione del Presidente; relazione dei direttori artistici; bilancio di fine mandato con risultati considerati positivi. Ora da Napoli si aspetta la decisione del Governatore Vincenzo De Luca, dalla Regione Campania si aspetta il commissariamento , unica via per l’uscita da una crisi, che solo il cda non riesce a vedere , chiesta giustamente dal sindaco Salvatore Di Martino.

Non è concepibile che a pochi giorni dalla scadenza di tutti i contratti non si sia ancora trovata una soluzione. Speriamo tutti che questa istituzione simbolo della Costa d’ Amalfi, fra le più importanti d’ Europa, venga salvata.