Finalmente i biglietti dell’Eav si potranno acquistare dal proprio smartphone grazie ad un’app

A chi non è mai capitato di dover prendere un treno o un autobus e non trovare un rivenditore lungo la propria strada oppure trovarlo chiuso a causa dell’orario o di una giornata festiva? Ora tutto questo sarà solo un ricordo perché da ieri è entrata in funzione “GoEav”, una App che permette di acquistare il titolo di viaggio Eav direttamente dal proprio smartphone. L’app è pubblicata sugli store di Android ed Apple, è disponibile sia in lingua italiana che inglese e permettere anche di consultare gli orari e pianificare il percorso. Inoltre grazie all’App si potranno conoscere in tempo reale le notizie sulla regolarità della circolazione e su eventuali variazioni. Il biglietto può essere acquistato anche un attimo prima di salire sul mezzo ed ha una durata di due ore dal momento dell’acquisto che potrà essere effettuato con carta di credito, con Postpay, sul circuito Sisal, caricando il borsellino elettronico e tanti altri modi ancora.