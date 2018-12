Fabio Cifani parte da Sorrento ed arriva all’Albanova

La società di Casal di Principe lo rende noto in un comunicato diramato sulla sua pagina di Facebook

Redazione – Fabio Cifani lascia il Sorrento e si accasa all’Albanova, la società di Casal di Principe lo rende noto in un comunicato diramato sulla sua pagina di Facebook.

L’attaccante che fino a qualche ora fa aveva indossato la maglia rossonera, da poche ore indossa quella biancazzurra della squadra casalese, dalla serie D ritorna al campionato di Eccellenza in una squadra che lo cercava da tempo.

Questo il comunicato diramato dalla società biancazzurra che sotto riportiamo:

“L’Albanova Calcio rende noto il tesseramento del calciatore Fabio Cifani. Attaccante classe 1985 scuola Genoa, Cifani nella prima metà di stagione ha vestito la maglia del Sorrento in serie D, dopo la promozione ottenuta in rossonero lo scorso anno. Dotato di grande fisicità (189 centimetri per 84 chili), nel corso della sua carriera ha militato tra serie D ed Eccellenza vestendo le maglie, tra le altre, di Campobasso, Isernia e Altamura. Queste le sue prime dichiarazioni da calciatore biancazzurro: “L’Albanova mi cercava da tempo. Ho tanti amici in squadra, mi hanno parlato di una grande società e di una proprietà seria e non ho esitato ad accettare. Scendere di categoria non è un problema: l’importante è trovare progetti seri e che mi diano stimoli, e l’Albanova risponde a questi requisiti. Prometto il massimo impegno, come ho sempre fatto da quando gioco a calcio, e spero di conquistare sul campo la fiducia dei tifosi”.

A Cifani va il più grosso in bocca al lupo da parte della società.”

