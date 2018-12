Etna, Catania fra paura e rabbia . Il Vulcano d’ Europa sempre attivo non si ferma

CATANIA Ventotto persone rimaste ferite, centinaia di sfollati, crolli e danni ingenti alle abitazioni e al patrimonio ecclesiastico e culturale, gente in strada e tanta paura. Questo il bilancio di quanto accaduto a Catania e provincia per una scossa di magnitudo 4.8 sull’Etna, la più intensa da quando ha ripreso la sua attività eruttiva quattro giorni fa. Uno spostamento verso il mare del lato orientale del vulcano è stata la causa della rottura di una faglia, e del seguente sisma che si è verificato alle 3:19 ad una profondità di un chilometro.

L’EPICENTRO

Il vulcano attivo più alto d’Europa, patrimonio dell’umanità, è conosciuto come un gigante buono, questa volta però ha fatto sentire la sua forza e la terra ha tremato soprattutto in sei comuni del catanese: Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. I crolli hanno interessato decine di abitazioni private ed anche alcune chiese: in quella della Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, sono venuti giù il campanile e la statua di Sant’Emidio, protettore proprio dei terremotati; danni si sono registrati anche nella Chiesa madre di Aci Sant’Antonio. La scossa è stata preceduta da uno sciame sismico iniziato verso mezzanotte, una sismicità che secondo il direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera «non lascia tranquilli» e che ricorda «quella dell’ottobre del 1984»; a provocarlo «è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si muove è pericolosa».

I SOCCORSI

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha convocato il Comitato operativo e fatto un sopralluogo nella zona interessata dal sisma sorvolando con un elicottero le zone colpite dal terremoto. «Abbiamo – ha spiegato Borrelli – fatto una riunione con i sindaci coinvolti che hanno evidenziato criticità e danneggiamenti alle infrastrutture. Ora lavoriamo per assistere le persone che sono rimaste fuori dalle case, per dargli un ricovero e anche per verificare l’agibilità degli edifici. Dal punto di vista scientifico si tratterebbe di un evento isolato, i tecnici ci dicono che si sta andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell’attività eruttiva. Un team del Dipartimento è attivo nelle aree colpite per operare a supporto dei comuni per l’assistenza alla popolazione. Sono diverse centinaia, le richieste di sopralluoghi nei comuni colpiti dal sisma per il riscontro dei danni».A fine giornata sono 600 gli sfollati che la Regione ospiterà in strutture turistiche grazie a una convenzione con Federalberghi ma a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, denunciano: «Nessuno ci ha avvertiti, 50 scosse a Natale e nessuna allerta».

I DANNI

Il prefetto di Catania Claudio Sammartino tranquillizza la popolazione e afferma: «La stima dei danni e le verifiche sono partite, ma è troppo presto per fare un bilancio, la priorità è assicurare tempestività ed efficacia negli interventi. I cittadini devono sapere che siamo accanto a loro, in particolar modo in questi momenti in cui hanno più bisogno». Il presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi Fabio Tortorici dice di non stupirsi per quanto accaduto da un punto di vista geologico e sismologico, ma lancia un allarme: «Malgrado questi eventi distruttivi tanti comuni non sono ancora dotati dei piani di emergenza comunale. Si è partiti inoltre, in ritardo con gli studi di microzonazione sismica che permette di stabilire come una struttura già realizzata o da progettare possa rispondere a un terremoto».

Intanto continua l’attività anche dello Stroboli caratterizzata da lancio di scorie incandescenti, ma al momento senza fuoriuscita di magma. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da «verde», che corrisponde all’attività ordinaria, al livello «giallo» e la conseguente attivazione della fase operativa di «attenzione.

Gianluca Rossellini