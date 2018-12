Esclusiva – Sorrento. Cuomo su Giunta e futuro candidato: “È presto”

Abbiamo incontrato il primo cittadino di Sorrento, Giuseppe Cuomo, alla quale abbiamo fatto qualche domanda sulla nuova Giunta e sul prossimo candidato sindaco.

Ecco la risposta esclusiva del sindaco di Sorrento:

“È ancora troppo presto per parlare del prossimo candidato sindaco, non è momento di campagna elettorale ma di lavorare. Per il sostituto di Mario Gargiulo e Parlato vedremo. Percorso meccanizzato i cittadini vogliono essere coinvolti? Lo saranno. Col progetto con Aponte Dell MSC versassero quota capitale, la cosa sarà aperta a tutti.”