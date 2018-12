ESCLUSIVA – Piano di Sorrento, traffico paralizzato in direzione Sorrento: incidente in via delle Rose – FOTO

Caos traffico a Piano di Sorrento, in direzione Sorrento. Una serata davvero di fuoco nel Comune costiero: si sono, infatti, registrate file chilometriche di automobili, con disagi riscontrati per tutti gli abitanti e non solo. Non è tutto. In via delle Rose, proprio dinanzi al Teatro, si è verificato un incidente alcuni minuti fa: ancora non siamo riusciti a capire la dinamica e i veicoli che sono rimasti coinvolti, fatto sta che è intervenuta un’ambulanza che ora sta operando sul posto.

Insomma, un inizio settimana di fuoco, quindi.