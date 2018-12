ESCLUSIVA – La proposta affascinante di Attilio Spiezia: “Un parco Nazionale per la Penisola Sorrentina” – VIDEO

Una proposta affascinante che potrebbe non essere solo utopia. Abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il biologo Attilio Spiezia, che ci ha parlato di un progetto “dove poter mettere in pratica i suggerimenti dati per salvaguardare la Vita delle persone e dell’ ambiente” e farlo confluire in un grande Parco Nazionale Sorrentino.

“La Penisola Sorrentina intera vista come una grande cassa di risonanza affinché l’ambiente sia salvaguardato – ci ha rivelato. Una proposta che non vuole essere utopia, ma qualcosa di concreto: “Già ho contattato vari assessori di alcuni comuni, si deve fare un discorso comune, lavorare insieme. Massa Lubrense, Sant’Agnello sono interessati…”.

“Bisogna promuovere un discorso per cercare di escludere sostanze come glifosato, plastica e così via. Un’opera di trasformazione, lenta, ma efficace”.