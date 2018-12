Quella che vi raccontiamo è una storia molto curiosa perchè stiamo parlando di uno che ama viaggiare davvero. E’ un lettone ed è attualmente in giro per il mondo con un Kayak ed a piedi. E’ giunto a Positano ed il suo scopo, adesso, è arrivare fino in Africa. Lo spirito dei viaggiatori è quello avventuriero come ben sappiamo, quello di non fermarsi mai e di scoprire sempre nuove cose e nuovi posti, probabilmente perchè la monotonia ai viaggiatori non va proprio giù.

di 7 Galleria fotografica Viaggiatore a Positano