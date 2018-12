Emily Ratajkowski nuda a Natale, boom su instagram della modella che ama Positano . Ancor lei , la super modella, che negli ultimi anni arriva a Positano in Costiera amalfitana, con capatine ad Amalfi , Capri e Ravello, dove si gode il mare sulle barche dei Lucibello o Da Adolfo a Laurito, fa sempre parlare di se sui “social” e, indirettamente , sui media, che gli fanno eco. L’ultima foto nuda a Natale su una spiaggia continua a mietere successi .

I servizi e le foto a Positano in Costiera amalfitana nei link correlati sotto fanno capire che successo ha avuto anche qui.

Ma chi è Emily Ratajkowsi che oramai conosciamo solo per il suo lato B o i suoi attributi? Alla fine è una donna molto più interessante e intelligente di quanto si possa credere ..

Nata il 7 giugno 1991 a Londra da John David Ratajkowski pittore polacco e irlandese e Kathleen, professoressa e scrittrice. Proprio per il lavoro dei genitori, Emily ha passato l’infanzia da una parte all’atra dell’Europa e principalmente a Bantry (Irlanda) e Maiorca (Spagna), per poi stabilizzarsi negli Stati Uniti a Encinitas in California.

Emily durante la prima esperienza in tvHDNicklodeon

Ottenne il suo primo contratto a quattordici anni con la prestigiosa Ford Models (la stessa di Elle Macpherson, Courteney Cox e Jesus Luz), dove iniziò a lavorare subito in campagne teen per Khol’s e Nordstrom. Nel contempo perseguiva in sogno di diventare un’attrice, tanto da partecipare a molti casting per la Disney, ma forse a causa del suo aspetto venne continuamente scelta per interpretare personaggi negativi, cheerleader e altri ruoli limitati. Dopo due camei al cinema venne chiamata per il ruolo di Tasha in un paio di episodi della serie della Nickelodeon ICarly.

Nel contempo Emily Ratajkowski non trascura gli studi, diplomandosi alla San Dieguito Academy High School e poi frequentando per un solo anno (nel 2009) l’UCLA. Non riuscendo a sfondare nella recitazione, decide di concentrarsi sulla carriera di modella lavorando per copertine ed editoriali con il fotografo Tony Duran per poi passare a servizi di arte erotica sulla rivista Treats! inclusa la copertina del terzo numero del 2012, cover che l’ha aiutata ad avere due ruoli in un paio di video musicali: Blurred Lines di Robin Ticke, T.I. e Pharrell Williams e in Love Sombody dei Maroon 5.

La partecipazione ai video, principalmente a Blurred Lines, la catapultò nell’olimpo dei social e del web, trasformandola in una vera e propria Sex Symbol, tanto che la rivista Esquire l’ha nominata Woman of the Year, mentre Rolling Stone la inserì tra i 20 personaggi più sexy del mondo.

La notorietà dovuta alla sua sensualità l’ha portata anche ad essere scelta da Ben Affleck e David Fincher per il ruolo di Andie Fitzgerald in Gone Girl – L’Amore Bugiardo e in Entourage, dove interpreta una versione più romanzata di se stessa che nella pellicola che conclude la serie diventa l’interesse amoroso di Vincent Chase. Il suo primo ruolo da protagonista lo ottiene in We Are Your Friends in cui recita accanto a Zac Efron, ricevendo per la sua performance pareri piuttosto contrastanti.

Attualmente è stata impegnata al cinema a fianco di Amy Schumer in I Feel Pretty. Inoltre ha girato un pilot dal titolo Bright Futures che, da alcune indiscrezioni, ricorda Friends e Alla Fine Arriva Mamma, ma attualmente la serie non è ancora stata inserita nel palinsesto 2018/2019 della NBC.

Emily ha recentemente disegnato una linea di gioielli a tema mitologico per Spinelli Kilcollin dal titolo EmRata x Spinelli Kilcollin, lanciata poi da Barney’s con prezzo minimo di seimila dollari.

Emily Ratajkowski: la Regina di Instagram

Oltre diciassette milioni di follower, ma cosa rende Emily Ratajkowski la star più amata di instagram? Dopo il boom grazie al video di Ticke il successo di Emily sembra inarrestibile, e il suo profilo social è ormai uno dei più conosciuti al mondo. Ad attrarre, sicuramente le sinuose curve della bella modella che raccoglie un gran numero di consensi specie tra i maschietti (ma non solo), tanto da spodestare l’angelo di Victoria Secret Gigi Hadid (che di follower ne ha quaranta milioni) dalla classifica di Models.com.