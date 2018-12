Di Gigione Maresca

Donare un Natale sereno ai piccoli pazienti dei reparti di Oncologia del Pausilipon e di Pediatria del Nuovo Policlinico: questi l’obiettivo della convention d’Eccellenza con gran gala, stellatissimi show cooking e cenone/spettacolo, mercatini solidali con produttori, artigiani e contributi delle scuole del Territorio, mostre d’arte, incontri su Salute e Benessere. Chef d’Eccellenza, produttori, artisti, alunni e docenti, artigiani, medici specialisti, onlus, insieme per il bene che fa bene Ottaviano. È un concreto e importante scopo solidale quello che anima la Squadra di “#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore”, manifestazione poliedrica di autentica Eccellenza che avrà luogo giovedì prossimo 20 dicembre, alla Baita del Re Resort dal pomeriggio a sera inoltrata: donare un Natale per quanto possibile sereno e gioioso per i piccoli pazienti dei reparti di Oncologia del Pausilipon e di Pediatria del Policlinico Nuovo.

Grande interesse sul territorio per questo appuntamento che è al top nel Vesuviano per spessore e qualità in questo periodo prenatalizio, e rientra nella nota rassegna “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno” firmata dalla giornalista enogastronomica Teresa Lucianelli, organizzatrice unitamente al patron Nunzio Illuminato e allo chef Luca Grande.

I proventi serviranno ad acquistare tanti giocattoli che verranno portati ai bambini ricoverati grazie al partenariato con la Onlus “Diamo una mano” di Ottaviano: gli animatori selezionati e specificamente specializzati in ambito ospedaliero vestiti da Babbo Natale e da Elfi, giocheranno con loro e li coinvolgeranno cercando di rendere più lieve il Natale in ospedale.

“#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore” incomincerà alle ore 15, con gli attesi mercatini solidali. Vi partecipano produttori, artisti, artigiani e le scuole del territorio (Ottaviano e Castellammare di Stabia, (IC 2 Panzini, dir. Donatella Ambrosio) con i lavori degli alunni, appositamente creati con la guida degli insegnanti; tra questi, in vendita anche dei curati manufatti in ceramica.

Ore 17,30 incontri sulla sana alimentazione e la scelta dell’acqua (Biofonte) a cura del prof. Maurizio Fraticelli, specialista in Alimentazione, Terapia del Dolore, Chirurgia e Medicina Estetica (Università di Camerino e di Atene); dott. Giuseppe Vitiello, dirigente

Microbiologia (Asl Napoli 3 Sud); dott. Rosalia Ciorciaro, nutrizionista, idrologa

alimentare, esperta in Scienze erboristiche.

Ore 19 show cooking dello chef bistellato Francesco Sposito (Taverna Estia, Brusciano) con aperitivo.

Ore 20, gran gala con cenone/spettacolo, guidato dallo chef stellato Pasquale Palamaro (Indaco, Hotel Regina Isabella, Ischia) al quale partecipa un gruppo di chef di autentica eccellenza: Nunzio Spagnuolo con Michele Sammarco e Valerio Giuseppe Mandile (Cieddi Portici); i maestri pizzaioli Aniello Falanga (Haccademia, Terzigno), Michele Cuomo, campione mondiale Pizza in Pala (Cerase’, Vico Equense), Carmela Iorio, vice campionessa mondiale categoria Pizza Fritta (Carmine Iorio, Melito); Antonio Battipaglia (Ruah, San Vitaliano); Vincenzo Toppi (Amor mio, Brusciano); Maddalena Tessitore (Dogana Golosa, San Leucio) oltre a Luca Grande (Ce steva na vota, di prossima apertura ai Gradoni di Chiaia a Napoli), il patron de La Baita del Re Resort, Nunzio Illuminato; i maestri pasticcieri Ciro Scarpato, presidente Associazione Pasticcieri Napoletani (pasticceria Angela, San Sebastiano al Vesuvio); Gennaro Langellotti (Gallucci Nola); Pasquale Pesce (Antica Pasticceria Pesce, Avella); Francesco Lastra e Gennaro Peluso (Equipe Eccellenze Italiane). Fondamentali i contributi dell’ISIS de Medici di Ottaviano, dirigente ing. Vincenzo Falco, che partecipa con i suoi allievi coordinati dal Corpo Docenti e dell’AIS, Delegazione Comuni Vesuviani, responsabile Ernesto Lamatta, con i suoi sommelier.

Spettacoli con gli artisti solidali: i cantanti Ilva Primavera e Gennaro De Crescenzo, il soprano Maria S. Movchan, i maestri Armando Celentano, Raffaele Marzano, Enzo Savarese, la danzatrice del ventre Zakì Kairoli, con le allieve Najat e Shiva in “Notti alla corte del Sultano”, i cabarettisti Elmo&Scipio.

A conclusione, la ricca Pesca solidale a cura di: Happy Holiday Onlus Napoli; Biofonte, resp. Campania: Rosalia Ciorciaro; Icaro Le Gioie, Castellammare di Stabia; Ileana Mandile Estetica e Benessere, Casoria; Accademia Aseo, Napoli; Giuseppina Helen Passerotti, Positano, Luca Carnevale e Paola Fiorentino, protagonisti anche di una mostra d’Arte collettiva.

In palio un viaggio, gioielli, quadri, trousse di make up, cofanetti e trattamenti viso/corpo ecc.

La magnifica tenuta sarà spettacolarmente illuminata dalle famose Luci d’Artista della Lucifesta di Antonio Criscuolo.

La manifestazione sarà seguita da testate giornalistiche televisive, radiofoniche, online e della carta stampata, blog specializzati.

Baita del re Resort in via Valle delle Delizie, 13, ad Ottaviano

Info e prenotazioni: 081 8270793, Segreteria Roberta Alinei