E’ morto Andrea Pinketts. Era un amico di Positano e della Costa d’ Amalfi. Qui la ho portato Enzo D’ Elia con “Mare, Sole e Cultura”, era uno di noi, ci si scherzava come con un vecchio amico, era davvero un personaggio “sui generis” , uno dei più amati della rassegna per la sua simpatia . L’unico posto in cui poteva scrivere era il bar. Il Trottoir, per la precisione, locale milanese prima in corso Garibaldi poi in piazza XXIV maggio che di fatto era l’ufficio di Andrea Pinketts, scomparso oggi a Milano a 57 anni. Quando, nel 2013, il bar venne posto sotto sequestro per inottemperanza alle norme sulla sicurezza (si ballava e si faceva rumore) lo scrittore, l’aria del maledetto ormai un po’ disfatto, si incatenò per riavere le sue Guinness e la sua ispirazione, che trovava soprattutto dal tardo pomeriggio a notte fonda, lui che diceva di avere una «passione sfrenata per le cattive compagnie: la letteratura, i bar equivoci, i sigari e le donne».

Al Trottoir nel 1993 aveva fondato la «Scuola dei Duri», non una vera scuola, ma un movimento che riuniva un manipolo di giallisti che volevano raccontare Milano attraverso il crimine guardando all’ hard boiled americano di Hammett e Chandler. Pinketts era talento e sregolatezza (ma a mezzogiorno mangiava sempre dalla mamma), scriveva storie anarchiche con una prosa acrobatica, ricca di trovate lessicali e un protagonista-alter ego, Lazzaro Santandrea, investigatore per caso, apparso per la prima volta nel 1991 in , Veterano della Milano da bere, per qualche anno era stato di casa al Maurizio Costanzo Show dove dispensava pillole di trasgressione con un’ironia sempre bonaria, da duro con il cuore tenero come, in fondo, era.

A Positano ha lasciato bei ricordi, noi di Positanonews lo abbiamo intervistato più volte e ascoltato con grande piacere, viaggia in pace per il bar del paradiso Andrea…

In questo articolo una memorabile serata a Villa Tre Ville a Positano in Costiera Amalfitana, la residenza che era di Zeffirelli e ora è di Govind Friendland