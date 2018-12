Duecento anni dalla soppressione delle antiche diocesi suffraganee nel 1818. Convegno diocesano

Convegno organizzato dall’ufficio Beni Culturali della Diocesi, in occasione dei duecento anni trascorsi dalla grande riorganizzazione promulgata dalla bolla papale “de utiliori”. Venerdi 14 dicembre ore 10.00 presso il teatro Sant’Antonino a Sorrento. A BOOKSOPHIA, il dott Gennaro Galano ha aperto la seconda giornata relazionando intorno alla bolla.

Moderatore:

prof. Vincenzo Russo, già docente di storia e filosofia nei licei

Interventi:

dott. Donato Sarno, storico dirigente del comune di Sorrento

Il concordato borbonico con la Santa Sede del 1818: aspetti storici, giuridici e religiosi

dott.ssa Maria Simeoli, ricercatrice presso l’Archivio Segreto Vaticano

L’antica diocesi di Capri: breve excursus sulle origini e sulla soppressione

sig.ra Maria Grazia Spano, referente per l’Archivio e la Biblioteca diocesani

L’antica diocesi di Massa Lubrense: breve excursus sulle origini e sulla soppressione

don Pasquale Vanacore, delegato per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi

L’antica diocesi di Vico Equense: breve excursus sulle origini e sulla soppressione.

Mons.Michele Spinelli (1818-1824).

Conclusioni:

S.E. Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia

De utiliori è una bolla pontificia pubblicata da papa Pio VII il 27 giugno 1818, con la quale il pontefice rivedeva l’organizzazione ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie in conformità al nuovo concordato tra la Santa Sede ed il regno borbonico.

16 febbraio 1818 Santa Sede e Regno delle Due Sicilie sottoscrissero un nuovo concordato, a Terracina, alla presenza dei plenipotenziari delle due parti, il cardinale segretario di Stato Ercole Consalvi ed il cavaliere Luigi de’ Medici di Ottajano, segretario di Stato e ministro delle finanze.

Il concordato, composto di 35 articoli, prevedeva tra gli altri questi punti:

la religione cattolica è la sola ed unica religione di Stato (art. 1);

le diocesi di qua del Faro devono essere riformate, mentre quelle di là del Faro (ossia in Sicilia) rimangono così come sono attualmente (art. 3);

il Papa accorderà ai sovrani napoletani l’indulto di nominare i vescovi e gli arcivescovi, che verranno presentati alla Santa Sede per l’istituzione canonica (art. 28);

vescovi e arcivescovi dovranno prestare il giuramento di fedeltà davanti al Re (art. 29).

Il 7 marzo successivo Pio VII emanò la bolla In supremo, con la quale pubblicava e promulgava il concordato. Lo stesso giorno concesse al re Ferdinando I e ai suoi legittimi e cattolici successori, con il breve Sinceritas fidei, la facoltà di nominare liberamente arcivescovi e vescovi del suo Regno, come previsto dall’articolo 28 del concordato. Infine, il 3 aprile il papa scrisse a tutti gli arcivescovi, i vescovi ed i vicari capitolari del Regno la lettera Iam inde ab anno con la quale comunicava l’imminente modifica delle circoscrizioni ecclesiastiche ed i motivi dei cambiamenti previsti. In essa il papa ripete gli stessi motivi che già furono scritti nel concordato: verranno soppresse le sedi che «o per troppa scarsezza di rendite, o per l’oscurità de’ luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi», avendo riguardo «al comodo de’ fedeli, ed in particolar modo al loro spirituale vantaggio».

Nei tre mesi successivi Roma e Napoli trovarono l’accordo definitivo sulle circoscrizioni ecclesiastiche del Regno. Il 27 giugno 1818 Pio VII pubblicò la bolla De utiliori con la quale rendeva effettiva la nuova geografia ecclesiastica napoletana.

Fino al 1818, il regno delle due Sicilie, relativamente alla regione di qua del Faro, ossia nella sua parte continentale, comprendeva:

Questi numeri tuttavia non rendono ragione della reale distribuzione sul territorio delle sedi vescovili e della loro consistenza territoriale. Per esempio, le sole metropolie di Benevento, di Salerno, di Bari e di Reggio Calabria comprendevano un totale di 45 suffraganee, ossia quasi la metà del loro numero totale. Alcune diocesi erano poi ridotte a qualche centro abitato di poche migliaia di abitanti: caso limite è la diocesi di Lavello, che comprendeva una sola parrocchia, quella della cattedrale, ed una sola città, motivo per cui il Cappelletti commenta che «i vescovi che la ressero, in tanta strettezza di diocesi, potevano dirsi parrochi piuttostochè vescovi».

La bolla De utiliori procedette alle seguenti modifiche:

A seguito di queste modifiche la nuova geografia ecclesiastica del Regno comprendeva:

21 arcidiocesi, di cui 15 sedi metropolitane (con Acerenza e Matera unite) e 6 senza suffraganee (Amalfi, Brindisi, Cosenza, Chieti, Lanciano e Rossano);

84 diocesi: 58 diocesi suffraganee, di cui 12 unite aeque principaliter e 4 in amministrazione perpetua; 26 diocesi immediatamente soggette alla Santa Sede, di cui 15 unite aeque principaliter ;

il numero totale delle circoscrizioni ecclesiastiche scese a 105, inclusa Cattaro.

Prospetto delle province ecclesiastiche

Questo è il prospetto delle province ecclesiastiche nell’ordine riportato dalla bolla De utiliori: