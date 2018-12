Domani 10 ore senza acqua per alcune zone di Sorrento

SORRENTO. La Gori fa sapere che per consentire l’esecuzione di una nuova serie di interventi già programmati alla rete idrica cittadina, si rende necessaria un’altra sospensione nell’erogazione di acqua potabile in una parte del territorio comunale di Sorrento.

Anche questa volta, in base a quanto comunicato dall’azienda, i rubinetti resteranno a secco nella zona collinare della città per buona parte della giornata di domani, lunedì 10 dicembre 2018. Il blackout idrico, come annunciato dalla Gori, scatterà alle ore 8 e perdurerà fino alle ore 18.

Le zone interessate dal disservizio sono le seguenti: Via Campitiello, via Gradoni, via Nuova Casarlano, via Festola e traverse, via Cala, via Belvedere, via Campagnano, piazzetta Cesarano, via San Renato, via Baranica e traverse, via San Valerio, via Atigliana, via Vecchia Atigliana e via Palomba, via Le Nuove Tore, via Le Tore, via Nastro Azzurro e via Ponte località Chianiello.

SORRENTOPRESS