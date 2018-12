Arrivano Minnie, Topolino e Pippo sulla Divina Disney magic in Costa d’ Amalfi e Positano . E nel 2019 ci sarà un boom di crociere in Costiera amalfitana e penisola sorrentina, dunque da Napoli e Salerno arriveranno per vedere le mete ambite della Campania, Capri, Sorrento, Amalfi, Positano e Ravello un numero superiore di crociere .

La compagnia di proprietà della Walt Disney Company , come riportano vari siti sul web , propone una crociera di otto notti che, partendo da Roma, tocca anche la Campania (Positano, Amalfi, Pompei), per poi passare in Toscana, in Francia e in Spagna. La data prevista per questa magica esperienza è il 24 giugno 2019, la prima e unica crociera Disney che consente ai viaggiatori di imbarcarsi e tornare nella Città Eterna.

«Per la stagione estiva 2019 abbiamo creato un mix di crociere che offrono ai nostri ospiti più varietà di esperienze in alcune delle destinazioni più ricercate nel mondo – ha commentato Christian Böll, managing director per l’Europa di Ncl – Saranno comprese anche tappe culturali in Europa, avventure in Alaska e mete tropicali estive come Bermuda, Bahamas, Hawaii e Caraibi».

La compagnia di navigazione, nata nel 1998, vanta, attualmente, una flotta composta da 4 navi da crociera (Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream e Disney Fantasy). Queste fanno tappa in alcune delle destinazioni più belle al mondo, tra cui Castaway Cay, la paradisiaca isola privata di proprietà della Disney situata alle Bahamas. Disney Magic, che nell’estate 2016 sbarcò a Salerno, nell’estate 2019 farà tappa anche in Costiera amalfitana.

Bello da un certo punto di vista, ma dall’altro significa anche un traffico maggiore.. l’altro lato della medaglia…