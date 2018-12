Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma: boato nella notte FOTO

Boato nella notte a San Lorenzo: ha ceduto di schianto un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo via dei Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, affollatissimo di giovani nella sera di sabato.

Video di Alessia Marani

Il muro, per una lunghezza di almeno trenta metri e un’altezza di otto, è venuto giù in due tempi: prima la parte più esterna, poi quella su cui era installata la cancellata del parco. Decine di tonnellate di pietre crollate con un boato.

Terribile il timore iniziale che qualcuno fosse restato sotto quei detriti: il cedimento è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di sabato, quando via dei Marrucini è abitualmente frequentatissima per la movida del quartiere. Su quella strada e in quelle attigue vi sono tantissimi locali. Un mezzo miracolo, insomma, che quell’imponente muro crollato anche a ridosso di via Tiburtina abbia causato danni solo a sette vetture parcheggiate lungo il marciapiede. Di fronte alla zona del crollo, tuttavia, vi sono soprattutto negozi e abitazioni, la maggior parte dei locali notturni è più avanti, verso via De Lollis,

E’ iniziata una lunghissima notte di lavoro per i vigili del fuoco: mentre polizia locale e carabinieri si occupavano della viabilità, i pompieri hanno rimosso le macerie e messo in sicurezza la strada che è stata naturalmente chiusa alle auto, lasciando ai pedoni la possibilità di passare sul marciapiede opposto a quello coperto dai detriti.

VILLA MERCEDE

La villa è sede della biblioteca circoscrizionale “Tullio De Mauro”. Durante l’estate il parco ospita rassegna cinematografica “Sotto le stelle di San Lorenzo”.

