Dagli inviati di Positanonews e Positanonewstv Lucio Esposito Sara Ciocio Gigione Maresca Luigi Russo, foto , video e impressioni.

Tanti gli ospiti in arrivo, tra cui Cristian De Sica e Massimo Boldi per il film in rassegna e Aldo del trio Aldo Giovanni e Giacomo, arriva anche il critico prof Valerio Caprara e non manca la torta di Antonio della Pasticceria Primavera dedicata. E’ bello vedere arrivare tra giornalisti, fotografi e attori la città delle famiglie con i ragazzi, come ad esempio ieri sera per MIA E IL LEONE BIANCO. Trai vari stand nella parte espositiva, anche quelli del Liceo Grandi con i suoi abiti.

Martedì 4 dicembre il programma inizierà alle 10, con la proiezione riservata alle scuole secondarie, a cura di AGISCUOLA, del film I Wonder Pictures QUASI NEMICI, di Yvan Attal con Daniel Auteuil e Camélia Jordana.

Alle 18 si proseguirà con il film di animazione per i più piccoli LA STREGA ROSSELLA & BASTONCINO di Jan Lachauer e Max Lang & Jeroen Jaspaert e Daniel Suaddon, a cura della Cineteca di Bologna.

Alle 21,30 chiuderà la giornata la proiezione speciale Altre Storie del film IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa, con Sergio Rubini, Sonya Mellah e Dino Abbrescia, alla presenza del regista.

9.30 – 18.30

Hilton Sorrento Palace

Centro Congressi Magis

9.30

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene RULLO TRAILER

Distribuzioni indipendenti

PFA FILMS – FENIX ENTERTAINMENT – DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE – EUROPICTURES

10.00

Cinema Teatro Tasso Ore 10,00

Proiezione I Wonder Pictures riservata alle scuole del film

QUASI NEMICI

di Yvan Attal con Daniel Auteuil, Camélia Jordana

A cura di Agiscuola

10.00

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention M2 Pictures

10.30

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention Adler Entertainment

10.45

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention 01 Distribution – Rai Cinema

11.45

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Anteprima 20th Century Fox del film

BUMBLEBEE

di Travis Knight con Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon e Christian

Hutcherson (proiezione in 3D) – NON RISERVATO ALLA STAMPA

13.30

Hilton Sorrento Palace

Centro Congressi Pranzo

14.30

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convegno ANEC-ANEM-ANICA-MIBAC – ESTATE 2019: L’ANNO DELLA SVOLTA – La promozione per un cinema tutto l’anno

16.00

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Intervento Sony 4k

16.05

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention 20th Century Fox

16.45

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention Medusa Film

17.30

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention I Wonder

17.45

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Anteprima 01 DISTRIBUTION / RAI CINEMA

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli



18.00

Cinema Teatro Tasso Anteprima Cineteca di Bologna del film di animazione

LA STREGA ROSSELLA & BASTONCINO

di Jan Lachauer e Max Lang & di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon

(età di riferimento: 3-10 anni)

21.30

Cinema Teatro Tasso Proiezione speciale Altre Storie del film

IL BENE MIO

di Pippo Mezzapesa

Con Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia

Alla presenza del regista Pippo Mezzapesa