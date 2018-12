Countdown per “PhotoGraphy” nel centro storico di Meta. Polaroid Snap in palio

Il Contest “PhotoGraphy” torna alla carica nel centro storico di Meta, dopo lo stop forzato dovuto alle avverse condizioni meteo. Il concorso fotografico a tempo, promosso dal Comune di Meta insieme al Forum di Giovani nell’ambito di “Meta Portoni Aperti” si terrà domenica 16 dicembre con la finalità di valorizzare il patrimonio storico-culturale offrendo un’esperienza del territorio diversa, divertente e dinamica.

Una vera e propria campagna di sensibilizzazione on the road, aperta a tutti e a partecipazione gratuita, che ricorda tempi e modalità della caccia al tesoro, con l’obiettivo di immortalare bellezze e scorci di Meta, armati di macchine fotografiche o dispositivi mobili. In palio 3 Polaroid Snap, la fotocamera digitale a scatto istantaneo con tecnologia di stampa Zink, offerte da De Gregorio System di Piano di Sorrento.

«È un modo nuovo e diverso per vivere il territorio di Meta – affermano gli organizzatori, forti del successo della prima edizione – guardandolo con occhi nuovi e cercando altri punti di vista. Un modo per valorizzare le sue bellezze, catturandone i particolari più affascinanti e un’occasione per trascorrere momenti divertenti cimentandosi in una gara fotografica».

L’appuntamento è alle 11:15 presso le Scuole Medie A. Fienga. Dopo lo start ufficiale, ogni partecipante potrà scegliere liberamente l’angolazione da cui realizzare cinque scatti nei luoghi indicati nella mappa, come da regolamento. Il tempo massimo a disposizione è di un’ora con l’unico vincolo di passare per i check point a consegnare il bollino di presenza che attesta il passaggio del concorrente nel tragitto prestabilito. La giuria, composta da membri del Forum dei Giovani, premierà il miglior scatto in assoluto, il miglior punteggio relativo solo agli scatti e il miglior punteggio considerando anche il tempo impiegato.

Gli scatti più belli tra tutti quelli realizzati durante le spedizioni dei partecipanti, saranno esposti il 29 e 30 dicembre 2018 durante la manifestazione Meta Portoni Aperti, l’evento che, tramite visite guidate, concerti, mostre ed intrattenimento, attira turisti e residenti alla riscoperta del territorio metese, della sua storia e delle sue peculiarità architettoniche, ambientali e artistiche.