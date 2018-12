Costiera Amalfitana: Ultimo tuffo dell’anno al Castiglione per Alfono e Jacquiline

Questa mattina Alfonso Vuolo e sua moglie Jacqueline Evans hanno brindato sulla meravigliosa spiaggia di Castiglione nell’ultimo giorno del 2018.

Come ogni anno, ormai diventata una tradizione, sono loro a chiudere l’anno in “bikini e prosecco” in Costiera Amalfitana.

Dopo l’ultimo tuffo dell’anno in un mare cristallino in una giornata dalle temperature tutt’altro che miti, i coniugi Vuolo, di cui è nota la passione per il mare e i bagni fuori stagione – in realtà la loro stagione balneare dura per l’intero anno solare – hanno festeggiato con la solita bottiglia di prosecco, prima dell’arrivo della pioggia.