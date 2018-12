Costiera amalfitana , non arriva in tempo all’ospedale donna partorisce nelle curve in ambulanza

Costiera amalfitana , non arriva in tempo all’ospedale donna partorisce in ambulanza . Ieri mattina, giovane mamma proveniente da Maiori, a bordo dell’auto guidata dal marito, era diretta all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per partorire.

Durante il tragitto fatto di curve e tornanti la donna ha visto l’aumentare delle sue contrazioni e una volta una volta giunta a Salerno, al viadotto Gatto, è stata costretta a fermarsi in attesa dell’arrivo di un ambulanza chiamata dal marito in preda al panico.

In pochi minuti il personale medico ha raggiunto l’auto e ha provveduto a trasferire la donna a bordo dell’ambulanza in sosta lungo la strada statale amalfitana 163. E’ proprio a bordo del mezzo di soccorso che la donna ha partorito il suo bambino. Immediatamente, mamma e neonato, sono stati ricoverati, in buone condizioni di salute, nel reparto di ginecologia del nosocomio salernitano. La bravura degli operatori del 118 ha permesso che tutto procedesse per il meglio, senza complicanze.

In Costiera purtroppo non vi sono ospedali dove potr nascere e il Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello è solo per le emergenze

Fonte: www.zerottonove.it