Costiera Amalfitana: Montemagno cita Amalfi in un suo video

Marco Montemagno, uno dei ‘personaggi-social’ che ha avuto la maggiore crescita in termini numerici negli ultimi due anni, pochi giorni fa ha citato la città di Amalfi in un video su Youtube che ha come argomento “Comprare e vendere Casa: rivoluzione digitale in arrivo”.

Nel video Montemagno spiega le difficoltà legate all’esperienza dell’acquisto di una casa, un’esperienza terribile sia in Italia che all’estero per svariati problemi, tra cui quello degli agenti immobiliari senza preparazione adeguata, e poi il rapporto con le banche e i mutui.

““La sensazione di dover acquistare casa è paragonabile a quando bisogna prendere un taxi ad Amalfi dove ci sono 9 licenze”, spiega Montemagno. “Devi spostarti di dieci metri e alla fine della corsa chiedi al tassista il costo della tratta e lui ti risponde: 50 euro. Ma come? – continua Montemagno-. Ed il tassista risponde: Eh, ma mi devo anche tornare indietro!”.

La titolare di Progettocasa Immobiliare, agenzia immobiliare di Piano di Sorrento, che ha avuto modo di ascoltare questo video, di ha confermato pienamente quello riportato da Montemagno: “Il ruolo dell’agente immobiliare deve essere preso seriamente, ma soprattutto deve sapere quello che fa! Abbiamo la responabilità di creare un futuro alle persone. Chi non è ingrado di aiutare a creare un furuto al prossimo, meglio che cambia mestiere. ”