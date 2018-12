Costiera Amalfitana: Gli alberghi del nostro territorio i migliori del 2018 per Tripadvisor

Esistono alcuni hotel in CostieraAmalfitana e in Campania, sempre sulla costa, che sono i migliori in Italia e tra i più apprezzati nel mondo.

Questo lo sanno benissimo anche gli utenti del famoso portale di recensioni Tripadvisor.

Ebbene, anche quest’anno, e siamo sul finire, Tripadvisor fa sapere quali sono le strutture meglio valutate.

Vi sono diverse classifiche per gli alberghi e in molte di esse sono presenti hotel che si trovano nella Divina Costiera e in Campania.

Scopriamo nel dettaglio i vari elenchi e quali sono questi alberghi.

Migliori Alberghi 2018 secondo Tripadvisor: ecco gli hotel in Costiera e in Campania presenti

#1 Classifica Generale Alberghi

Guardando la classifica generale italiana dei primi 25 hotel decretati come i migliori dai recensori su Tripadvisor, ecco gli alberghi campani che appaiono.

Al decimo posto troviamo il Grand Hotel La Favorita di Sorrento, e ancora Sorrento in 14esima e 15esima posizione con il Best Western Hotel la Solara e il Bellevue Syrene.

Ancora, al 19esimo posto vince ancora Sorrento con il Grand Hotel Excelsior Vittoria.

A seguire, rispettivamente al 21esimo e al 22esimo posto troviamo invece la bellissima Positano con l’Hotel Palazzo Murat e il mitico San Pietro, che già l’anno scorso era in questa classifica.

Questi alberghi hanno scavalcato delle strutture di prestigio che si trovano nientemeno che a Firenze a a Riccione… Vogliamo mettere??

#2 Classifica Piccoli Hotel

Tripadvisor ha poi altre classifiche sempre per le strutture ricettive.

Passiamo infatti a quella riservata ai piccoli alberghi, quelli carini, che seppur di piccole dimensioni, sono eccellenti.

Ebbene nella classifica mondiale, tra i primi 25 troviamo un hotel sito nell’isola di Capri.

Si tratta dell’hotel La Minerva, posizionatosi pensate al gradino numero 9, superando eccelse strutture in Sudafrica, Marocco, Francia, Sri Lanka.

Per quanto concerne la lista italiana dei primi 25 piccoli alberghi, La Minerva di Capri è ovviamente al primo posto, e a seguire ci sono altri hotel campani.

Al quarto posto per le migliori piccole strutture c’è nientemeno che il Monastero di Santa Rosa a Conca dei Marini, al 16esimo ancora Sorrento con il Palazzo Marziale, al 22esimo un altro albergo di Capri, il Luxury Villa Excelsior Parco.

Al 25esimo Massa Lubrense trova collocazione con l’Art Hotel Villa Fiorella.

#3 Classifica Hotel di Lusso

E veniamo ad un’altra categoria dove soprattutto gli hotel in Costiera, amalfitana e sorrentina, la fanno da padrone: quella degli alberghi di lusso.

Nella top 25 italiana di Tripavisor troviamo al posto 3 e al 4 i due alberghi di Sorrento già su citati, La Favorita e il Bellevue Syrene.

La Divina Costiera è presente al sesto posto con l’immancabile San Pietro di Positano, subito seguito al settimo gradino dal Monastero di Santa Rosa a Conca.

Il posto numero 12 è occupato tra gli alberghi di lusso dal già citato Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, mentre in 14esima posizione troviamo il Santa Caterina di Amalfi.

#4 Classifica Hotel Romantici

Per quanto riguarda la lista degli hotel romantici, nella top 25 mondiale secondo gli utenti di Tripadvisor al 17esimo posto tra i più adatti alle coppie ritroviamo La Minerva di Capri.

Per la top 25 strutture più romantiche in Italia, lo stesso di Capri è la testa dell’elenco, seguito da un’altra struttura caprese al terzo posto, il Capri Wine Hotel, poi al sesto posto dalla Maison La Minervetta di Sorrento, all’ottavo da Villa Excelsior a Capri.

Al nono posto, anche gli hotel in Costiera hanno qualcosa di dire, con il Santa Rosa di Conca.

Al posto numero 20 c’è anche l’Hotel Villa Garden di Sant’Agnello in costa sorrentina, e in coda, al 25esimo il sorrentino Boutique Hotel Helios.

#5 Classifica Hotel con il Miglior Servizio

Tre le strutture che secondo i recensori di Tripadvisor offrono il servizio migliore nel mondo, sempre nella top 25, c’è il Capri Wine Hotel al 12esimo posto, l’unico italiano insieme ad un altro albergo di Riccione.

Per la classifica dei migliori 25 italia ad offrire un servizio eccelso, troviamo al secondo il Capri Wine Hotel, al sesto c’è l’Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme di Ischia, al settimo il Luxury Villa Excelsior Parco e al 14esimo La Minerva entrambi a Capri.

Al gradino numero 20 ancora La Favorita di Sorrento e al 24 La Solara, sempre nella stessa località.

#6 Classifica Hotel Miglior Rapporto Qualità Prezzo e Classifica Hotel Convenienti

L’ultima lista, non meno importante, è quella degli alberghi che sono più convenienti dal punto di vista economico e di quelli che bilanciano bene il rapporto prezzo-qualità.

Anche qui gli hotel in Costiera Amalfitana sono presenti.

Nella top 10 hotel in Italia che offrono il miglior rapporto qualità prezzo ce n’è uno di Praiano, l’Onda Verde, che si è piazzato all’ottavo posto.

In questa lista, al primo c’è La Minerva di Capri, al quarto il Villa Garden di Sant’Agnello, al quinto e al sesto l’Helio e La Solara di Sorrento,

Nella stessa classifica, ma mondiale, al posto n. 9 abbiamo ancora una volta La Minerva di Capri.

Per quanto riguarda la top 25 mondiale degli hotel più convenienti, e cioè quelli con le tariffe migliori, una bella sorpresa.

Al primo posto nel mondo, scelto dagli utenti di Tripadvisor, c’è l’Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme, a Ischia.

Per la classifica italiana, esso è al primo posto ovviamente, seguito da un altro hotel campano sempre di Ischia, il Rivamare, piazzatosi al 24esimo posto.

Allora, quali saranno le scelte per la vostra prossima vacanza? Vi aspettiamo in Costiera!