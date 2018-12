Costiera Amalfitana: “Se in Costiera i lidi fossero aperti anche d’inverno?” Arriva l’idea dalla Romagna

Arriva dai lidi della Romagna, precisamente da Riccione, una novità per tutti i bagnanti fan soprattutto del tuffo invernale.

Sulla costa romagnola è stato inaugurato il primo stabilimento aperto tutto l’annoche offre ai bagnanti fedeli lettini, plaid e dolce calde per tutti. Con questa apertura fuori stagione il lido “Spiaggia del sole 86-87” è il primo stabilimento balneare in Italia a rimanere aperto tutto l’anno.

Anche durante l’inverno lo stabilimento offrirà ai propri clienti qualsiasi tipo di confort come lettini, sdraio, coperte, docce calde e bibite (sempre calde) ed anche una zona relax dove poter chiacchierare comodamente dopo un tuffo nel mare invernale. Non manca poi un’area giochi per bambini, beachvolley/tennis e anche un’area relax riscaldata.

Per iniziare il lido non ha ricevuto il permesso di somministrare alimenti ma il prossimo inverno potrebbero essere coinvolti il bar-ristorante vicino alla loro spiaggia e realizzare cupole che proteggano le piscine e le vasche idromassaggio.

Per poter restare aperto anche d’inverno i proprietari del lido hanno partecipato ad un bando dell’amministrazione comunale che proponeva appunto di tenere aperta la struttura tutto l’anno e appositamente attrezzata per la stagione invernale, trasformando il lido in una vera e propria spa all’aperto con vista mare.

L’idea dell’amministrazione comunale di Riccione si muove certamente in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica per far si che molti turisti si spingano sulla costa romagnola anche durante il periodo invernale.

E se una trovata del genere venisse applicata anche in Costiera Amalfitana? Sono tanti, infatti, solo ad Amalfi, coloro che non rinunciano ad un tuffo in mare nemmeno d’inverno, per non parlare dei numerosi turisti che restano affascinati durante una giornata invernale con il mare in burrasca.

Bagnanti e turisti si potrebbero accomodare sulle sdraio di un lido a picco sul mare, sorseggiando cioccolata calda, chiacchierando e rilassandosi mentre ammirano lo spettacolo del mare invernale. Sarebbe uno scenario davvero insolito per la Costiera Amalfitana, abituata ad ospitare sulle sue spiagge turisti dal mese di aprile a quello di ottobre.

Ovviamente uno scenario del genere sarebbe possibile solo ottenendo il permesso del Comune e del Demanio, proprio come è accaduto per il lido di Riccione. L’idea dei lidi balneari aperti anche d’inverno potrebbe essere una splendida idea anche in Costiera Amalfitana che potrebbe andare a limare il problema della destagionalizzazione.