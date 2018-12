Costiera Amalfitana e Cilento: 70 milioni dalla Regione per potenziare gli scali marittimi

Tredici progetti sono stati stanziati dalla Regione Campania, per la messa in sicurezza e l’ammodernamento dei porti presenti sul territorio salernitano: la cifra del finanziamento ammonta a 70 milioni di euro. Una svolta per potenziare gli scali marittimi tra la Costiera Amalfitana e il Cilento.

Tra i lavori immediatamente cantierabili, rientrano infatti i progetti presentati da sette comuni salernitani, che rientrano in queste due aree turistiche: Maiori e Cetara per la Costiera Amalfitana, e poi Agropoli, Pollica, Castellabate e Pisciotta, in Cilento, e Santa Marina nel golfo di Policastro.

L’ufficializzazione è arrivata ieri proprio dal settore Trasporti di palazzo Santa Lucia, che ha ufficializzato la chiusura della fase di accertamento dei progetti. Alcuni di essi sono già in fase avanzata, e, quindi, praticamente prossimi all’avvio delle procedure di gara per l’avvio dei cantieri; altri, invece, devono ancora affrontare la parte finale della progettazione.