Il Costa d’Amalfi batte di misura l’Atletico Faiano sul neutro del Giannattasio

Giffoni Sei Casali. Il Costa d’Amalfi batte l’Atletico Faiano nel recupero sul neutro del “Giannattasio” di Prepezzano. La gara, valida per il recupero della dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, si è disputata a distanza di otto giorni dal nubifragio al stadio di Pontecagnano, dove la gara fu interrotta al 70′ per impraticabilità del campo.

Dopo circa 90 minuti di buoni sprazzi di gioco da parte di entrambe le squadre, i costieri la spuntano in pieno recupero: al 94′ Apicella dalla sinistra immette un bel cross per Mario Senatore, il tiro del centrocampista è respinto dall’estremo difensore biancoverde Senatore, ma sul pallone si fionda l’esterno Bovino che ribadisce la palla in rete. Prima rete stagionale per il classe 2001, che consente ai suoi di portare a casa la vittoria e tenere il passo in zona playoff.