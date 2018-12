Costa d’ Amalfi – San Vito Positano: il derby finisce in parità (2-2)

Costa d’ Amalfi – San Vito Positano vantaggio a sopresa dei giallorossi, pareggia Mascolo DIRETTA in collaborazione con l’ufficio stampa del Costa d’Amalfi. Un primo tempo combattuto nel derby della Costiera amalfitana, con il Positano in fondo alla classifica e il Costa d’Amalfi addirittura in lizza per i play off. Nel primo tempo, la regola dice, gol sbagliato gol subito, ed in questa occasione possiamo dire gol sbagliati e gol subito. Il Costa d’Amalfi spreca ottime occasione, specie nel finale di tempo, e subisce un rigore che decreta il vantaggio ospite al 44º Di Biase (rig). La squadra di Mister Macera, con molti innesti, si è dimostrata capace e quadrata, dall’altra parte è la prima volta contro il San Vito di Davide Vallefuoco col dente avvelenato per essere stato estromesso dalla squadra, mentre conduce come sempre un’ottima partita Aldo Marino. Nel secondo tempo, il Costa d’Amalfi riesce a portarsi temporaneamente in vantaggio con Mascolo su rigore: il Cobra, dopo essere stato atterrato in area, realizza la doppietta personale. I giallorossi, dopo aver subito il forcing del Costa d’Amalfi riescono a portare a casa un punto prezioso, riagganciando la gara allo scadere: infatti al 92′ Ranieri pareggia i conti per la formazione allenata da Mister Macera.