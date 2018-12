Corsi di Formazione 2019 - Distretto Turistico Costa d\'Amalfi

Piano COAST II° Edizione: Perché la formazione è la vera chiave del successo!

Riparte il ciclo di lezioni formative in Costiera Amalfitana: da gennaio a marzo corsi di approfondimento linguistico e turistico-alberghiero.

Dopo il primo anno di sorprendente partecipazione e grande entusiasmo, ritornano i corsi di formazione promossi dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi. In collaborazione con la Rete Sviluppo Costa d’Amalfi, La Condotta Slow Food e Ais Campania, l’offerta didattica del 2019 sarà ricca di tante novità e, naturalmente, di molte riconferme.

Anche in questa occasione, infatti, a scendere in “campo” per offrire e condividere le loro esperienze saranno le “eccellenze” del settore. Validi professionisti nel campo turistico, ristorativo e ricettivo della Costa d’Amalfi e non solo, che da anni offrono preziosi contributi all’alta qualificazione del comparto regionale.

In vista dell’arrivo della stagione turistica, a partire dalla seconda metà di gennaio, saranno attivati 11 percorsi educativi di specializzazione turistico- ristorativa volti a promuovere e migliorare competenze specifiche di settore. Oltre ai già avviati corsi di Spagnolo ed Inglese, si inizierà il 14 gennaio con il Corso di F&B Management e il 22 dello stesso mese, con un nuovo progetto Breakfast & Analisi di Gestione promossi da Massimo Porzio, F&B Manager de “Il San Pietro di Positano”. Sempre a gennaio in una location d’eccezione (Sala Fellini – Furore) sarà organizzato il Corso Pratico Gestionale Piccola Agricoltura. Cinque incontri che forniranno consigli pratici e teorici, sulla gestione delle attività di coltivatore diretto e imprenditore agricolo, analizzandone peculiarità e differenze.

In seguito al successo riscosso lo scorso anno, a febbraio sarà la volta di due “seconde edizioni”: il 4, 5 e 6 con L’albergo tra Costi e Ricavi diretto da Serena Furco – Account Manager de “Il San Pietro di Positano” e il 18 e 19 con Orientamento strategico e vantaggio competitivo tenuto da Andrea Zana Hotel Manager de “Il San Pietro di Positano”. Sempre a febbraio, precisamente l’11, il 12 e il 13 presso il Centro Polifunzionale “Mons. A.Gallo di Agerola, sarà il turno di Antonella Gatto Guest Relations Assistant del Belmond Hotel Caruso con il corso L’arte di ospitare al Front Office. Alla fine del mese (25 – 26 – 27 e 28 febbraio) continueranno i momenti formativi con due corsi rivolti al settore dell’Housekeeping, (rispettivamente Cameriera Professionale e Governante) in compagnia di Isis Pinero, Housekeeper Manager con esperienza internazionale ed oggi a capo della divisione presso l’“Hotel Le Agavi di Positano”. Marzo, invece, sarà completamente dedicato alla formazione ristorativa presso la “Casa del Gusto” di Tramonti. Dal 4 all’8 marzo sarà proposto per la prima volta un nuovo format didattico, realizzato appositamente per il Distretto Turistico dall’Associazione Sommelier Regione Campania. La presidentessa Ais e Maître dell’Hotel le Agavi Nicoletta Gargiulo in collaborazione con Alessia Canarino, relatrice corsi Ais e giornalista, presenteranno: Let’s speak of Wine: tasting and paring, 5 incontri tematici in italiano ed inglese sul vino e le tecniche di degustazione. Per concludere il ciclo, il 27 e il 28 marzo sarà il turno di Michele Armano, giornalista presso IlDenaro.it e docente della Gambero Rosso Academy, che presenterà la II° Edizione del corso di Analisi Sensoriale e una giornata di approfondimento sul Menù Management.

Le lezioni sono rivolte a gestori e dipendenti di strutture ricettive e ristorative, studenti ma anche a tutti gli appassionati del settore Hospitality e del Food & Beverage.

Per conoscere l’intera offerta formativa, consultare il profilo ufficiale degli eventi del Distretto Turistico

http://distrettocostadamalfi.eventbrite.com e la Pagina Facebook dell’ associazione https://www.facebook.com/distrettoturisticocostadamalfi/

Per ulteriori informazioni: comunicazione@iamalficoast.it