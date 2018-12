Conca dei Marini, scuole chiuse il 19 dicembre a causa della sospensione idrica

Il plesso scolastico “Luigi Esposito” di Via I Maggio, a Conca dei Marini, resterà chiuso il 19 dicembre, a causa della sospensione idrica. Tra domani e mercoledì sono previsti infatti i lavori dell’Ausino, per la riparazione di una perdita idrica nel territorio di Atrani: il sindaco di Conca dei Marini, ha quindi disposto la chiusura, per la temporanea indisponibilità dei servizi igienico-sanitari, nella sede scolastica che ospita le Scuole Primarie dell’Infanzia appartenenti all’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi.