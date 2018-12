COMETA VERDE, Il 16 Dicembre sarà a circa 12 milioni di chilometri da noi.

Tra poco è Natale e arriva la cometa con la sua chioma verdastra sarà 46P/Wirtanen, con n un po’ di fortuna sarà visibile anche a occhio nudo (ma meglio con un telescopio). Ma non solo 16 Dicembre: già da ora, infatti, è possibile osservare la splendida cometa, almeno con un buon telescopio, infatti, la 46P/Wirtanen ha attualmente ha una magnitudine di circa 6 ed inizia già a mostrare una bella chioma verdastra. Il suo massimo avvicinamento alla Terra è previsto però il 16 dicembre, quando sarà a circa 12 milioni di chilometri da noi. E non è solo la distanza a rendere la cometa così visibile, tanto da poter sperare persino di non usare alcuno strumento se non i nostri occhi.

In questi giorni il corpo celeste sorge sul nostro orizzonte alle 17:21, ora in cui nel nostro emisfero è già buio. Sarà visibile sud-est a circa 20° sull’orizzonte, ma sembra avere un moto molto rapido, quindi già a metà mese la potremo vedere alta sull’orizzonte e quindi visibile per tutta la notte.

La mappa che segue mostra il cammino della cometa giorno per giorno fino alla fine del mese.

La 46P / Wirtanen, comunque, non è una “novità”: fu scoperta da Carl A. Wirtanen nel 1948 al Lick Observatory, in California, tramite una lastra fotografica, che fu poi esposta il 17 gennaio dello stesso anno presso l’osservatorio. Più di un anno dopo l’oggetto fu riconosciuto come una cometa.

Essa è però particolarmente interessante: appartiene infatti ad una piccola famiglia di comete piuttosto attive rispetto alle dimensioni del loro nucleo, con emissioni vapore acqueo più consistenti di quanto ci si aspetterebbe.

E, attenzione: 3 è la magnitudo migliore prevista anche per tutti i prossimi passaggi di questa cometa, nonché di tutte le comete del 2018.

Da non perdere.