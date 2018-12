Il colosso LVMH compra Hotel Caruso di Ravello: è proprietario di Louis Vuitton, Bulgari e Fendi. Ecco i retroscena

Operazione sorprendente del colosso LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton SE, il quale sta per comprare il brand Belmond, gruppo specializzato in alberghi e viaggi di lusso. La notizia è stata rivelata da Il Sole 24 ore. Si parla di un’operazione monstre: l’offerta preliminare è stata formalizzata per 25 dollari ad azione per un totale di 2,6 miliardi di dollari, e si parla di un premio di sette dollari sul prezzo del titolo alla chiusura di giovedì 13 dicembre in Borsa.

Il gruppo alberghiero Belmond possiede tra gli altri, alberghi di lusso come l’Hotel Splendido di Portofino, Villa San Michele a Fiesole e l’Hotel Belmond Caruso di Ravello. Sono ben 46 le attività, compresi hotel, treni e crociere, che compongono il gruppo nato circa 40 anni fa, figurano anche il Copacabana Palace di Rio de Janeiro e il Grand Hotel Europe a St. Petersburg.

Il marchio LVMH, che possiede marchi come Fendi, Louis Vuitton, il brand Dom Perignon, Bulgari, e altri, fa una sterzata importante verso il mondo dell’hotellerie.

Abbiamo ascoltato in anteprima anche il direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano: “E’ un’operazione importante, di grande prestigio e rilievo ed è già chiusa. I dettagli saranno rivelati a breve, con una conferenza stampa. C’è stata un’offerta troppo appetibile, non si poteva dire di no. E’ una cosa positiva, di crescita, visto che l’LVMH è ancora più forte da un punto di vista finanziario”.