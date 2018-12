I COLORITI AUGURI DE “I NAPULARMUNIA” A TIFO AZZURRO

Continuano gli auguri di fine anno, stavolta direttamente dalla trasmissione Tifo Azzurro, su Tele A, canale 18, trasmissione sportiva dedicata ai fan del Napoli, un programma di Max Boscia.

Presente tra i vari ospiti Gigione Maresca di Positanonews, con i suoi interventi puntualmente chiari e precisi. Ancora una volta in studio i Napularmunia, gruppo oramai consolidato da Fulvio Palmieri, accompagnato per l’occasione dal Maestro Antonio Tarantino e il percussionista Gianluca Parente. Questa sera hanno portato in scena ‘A Rumba de Scugnizzi di Viviani: un testo ricco di energia, ritmo e vivacità, la canzone perfetta per augurare a tutti un frizzante e gioioso 2019.

La puntata si è concentrata sull’episodio a sfondo razzista verificatosi durante l’ultima partita Inter – Napoli e da qui nasce lo spunto per invogliare a rivalutare il senso dell’unione, dell’amicizia e del rispetto verso il prossimo. Ricominciamo a vivere i valori propri del nostro essere e, così come suggerito dal cantante Fulvio Palmieri, in occasione dell’ imminente festività del Capodanno tralasciamo per un istante tutto il superfluo che ci circonda e ritroviamo l’amore della Famiglia.