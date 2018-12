Città di Vico Equense: il riscatto della comunità educante

Venti computer erano stati rubati il 6 Dicembre dalle classi dell’istituto comprensivo costiero di Vico Equense, un gesto delinquenziale compiuto da una banda di ladri non ancora identificata. Da quanto emerso da una ricostruzione, i ladri avrebbero sforzato il cancello principale riuscendo ad entrare classe per classe rubando i computer delle lavagne multimediali ‘Lim.

Oggi è un giorno significativo per l’intera comunità perché ci sarà la cerimonia della consegna dei computer da parte dell’amministrazione comunale agli alunni del Costiero che sono un bellissimo esempio della comunità educante. Il furto perpetrato a danno di alunni e genitori è in parte riscattato da un’ amministrazione attenta e sensibile. Niente di più bello per il clima natalizio, speriamo solo che chi ha creato il danno se ne renda conto, il ricavato del furto, non potrà mai risarcire un gesto che è conto l’etica e la crescita di una comunità di cui, purtroppo per noi, anche loro ne fanno parte.