Circum, si annuncia Capodanno nero: corse ridotte e disagi

Enormi disagi si annunciano per questo Capodanno sulle linee della Circumvesuviana. Turisti e viaggiatori diretti a Pompei, Ercolano e Penisola Sorrentina restano a piedi. Nei giorni scorsi ci sono stati problemi anche per guasti ai binari, con problemi sulla linea Ottaviano-Sarno, che ha costretto l’EAV ad adottare servizi sostitutivi. Le corse continuano ad essere soppresse, a causa del rifiuto da parte dei capitreno di fare le ore di straordinario, una situazione che mette in difficoltà il funzionamento della Circum, nonostante la riduzione dei pendolari in questo periodo, ristretta a lavoratori e visitatori.

L’azienda di trasporto pubblico ha bisogno di ricorrere a straordinari, che i lavoratori possono rifiutare legittimamente: secondo Francesco Gravetti de Il Mattino sono circa 50 euro in più nella busta paga. Venerdì 60 capitreno hanno rifiutato di fare gli straordinari, mettendo in atto un agitazione contro i vertici dell’EAV, segnalando le precarie condizioni a cui sono costretti i lavoratori in questo periodo. Ci sono in questo momento trattative in atto con per riorganizzare il controllo dei ticket e dei pendolari, ma la situazione è ferma: i capitreno , provocando di fatto il blocco del servizio per larga parte del giorno.