Circolo Tennis Minori: giochi di Natale e Solidarietà

Minori, Costiera amalfitana . E’ in pieno svolgimento, si chiuderà il 30 di dicembre, la manifestazione organizzata dal Circolo Tennis di Minori: giochi di Natale e Solidarietà,giunta alla XXa edizione

Gare, giochi e minitornei per tutti alla tendostruttura comunale o al campo di calcetto LIETO al lungomare. Clou della manifestazione è stato il 27 , alla presenza del delegato provin ciale FIT, Michele Romano, grande festa.

Nel contempo al campo dell’hotel san Pietro di Maiori è in svolgimento il torneo natalizio amatoriale.

Il responsabile della costa d’Amalfi, nonchè consigliere della federazione, Igino Amatino,

tiene a comunicare che il tutto è a titolo gratuito.