CILENTO Vandalizzano la capanna della Natività ad Agropoli: individuati i responsabili

AGROPOLI – Sono stati individuati i due soggetti che questa notte si sono impossessati degli estintori presenti all’interno della capanna della Natività, allestita in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli. Li hanno svuotati, in parte tra l’albero e la stessa opera preparata dai ragazzi dell’associazione “Il Carro”; un’altra parte su un’auto parcheggiata in via Carmine Rossi, per poi darsi alla fuga.

Ma non avevano fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza, presenti nel centro cittadino e nei punti sensibili della città, grazie alle quali la Polizia municipale, diretta dal maggiore Carmine Di Biasi, li ha individuati. Uno di loro indossava un giubbotto bianco; l’altro uno nero. Dalle immagini si evincono bene anche i loro volti. Saranno deferiti all’Autorità giudiziaria.

LA CITTA