Choc a Piano di Sorrento , dimissioni improvvise di Costantino Russo. Rinviato consiglio comunale. Ecco i retroscena “Per me è un addio”

Choc a Piano di Sorrento , dimissioni improvvise di Costantino Russo. Rinviato consiglio comunale, entra Giusy Aversa. Improvvise dimissioni dell’assessore all’ambiente di Costantino Russo dall’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino. Il consiglio comunale previsto per domani sarà rinviato al 27 dicembre per consentire l’ingresso della prima dei non eletti Giusy Aversa.

I RETROSCENA DALL’AMMINISTRAZIONE IACCARINO

Sorprende queste dimissioni anche perchè si parlava di un ricambio in Giunta ma non si faceva il suo nome, sembrava che a dover uscire dovesse essere Sergio Ponticorvo al posto di Marco d’ Esposito. “Non riesco a spiegarmi questa scelta, abbiamo la massima stima per il suo lavoro e non era stato mai messo in discussione”, dal sindaco Vincenzo Iaccarino.

COSTANTINO RUSSO E LE SUE CONSIDERAZIONI

Nessun intervento invece da Russo, che si dimette sia da assessore che da consigliere comunale, quindi esce dalla scena politica, dopo 12 anni, uno degli uomini più votati della penisola sorrentina con una semplice nota di un rigo “Motivi personali”. Dalla sua nota pizzeria – rosticceria “La Rustica”, Russo non dice nulla della vita politica ma ha riferito a Positanonews che sono solo motivi personali “Sono stanco e molte cose non vanno come dovrebbero andare.. ma non ho nulla contro l’amministrazione, ci siamo dati gli auguri e ho deciso di lasciare. Sono rimasto per i mille voti che ho preso, ma non riuscivo più a farcela. Mi sono fatto un regalo di Natale e non si tratta di una scelta politica, bensì personale, non intendo più partecipare alla vita politica, questo per me è un addio”.

LE SUE BATTAGLIE UOMO IN MEZZO ALLA STRADA

Di Costantino Russo ricordiamo alcune battaglie tipo le cacche dei cani, la pulizia del paese, lo abbiamo visto più volte dietro la scuola Carlo Amalfi evidentemente scontento della situazione di degrado. Sempre in mezzo alla strada a vedere e controllare le condizioni del paese, i problemi ci sono come pure prima con i suoi due mandati con Ruggiero, non era molto contento è vero, ma non basta questo a giustificare la sua scelta.

LA SUCCESSIONE

A succedere a Russo dovrebbe essere Giusy Aversa, prima dei non eletti. Aversa commerciante attiva e battagliera da “La Casa del Dolce” a varie attività , non è sembrata molto felice della sua esclusione e non è detto che accetti di entrare in consiglio. Potrebbe subentrare Alessandro Gargiulo, attualmente comandante dei vigili urbani di Praiano che con la Russo, a cui è vicina, farebbe arrivare a tre i comandanti di vigili urbani, visto che Ponticorvo lo è di Positano, nell’amministrazione carottese.