Chiude Bee Chic l’Ape Car a cinque stelle amata dal Sirenuse a Positano a tutti i media. Ferrara “Mi sento un don Chisciotte” . Avevano cominciato a Praiano, nei pressi della Grotta del Diavolo, poi a Positano, aperti anche in inverno in Costa d’ Amalfi, ma ora sono chiusi per la burocrazia, eppure era un’eccellenza . Stiamo ovviamente parlando di “Bee Chic” e dei suoi ideatori. Lo chef Andrew Reid e il barman Alfonso Ferrara, originario di Maiori , con il loro mezzo di trasporto stravagante, sono ritornati in pista e in cucina con il motto “Eccellenza in strada”, proponendo piatti deliziosi e dai prezzi contenuti.

E il loro modo originale di proporre il cibo da strada, oltre a entusiasmare tanti giovani sposi che precettano Andrew e Alfonso per fare da cornice alle loro nozze, è stato documentato in un servizio di Channel 4 , ma non solo giornali e siti nazionali ed internazionali ne parlavano con entusiasmo

Andrew e Alfonso si sono conosciuti all’ Hotel “Le Sirenuse” di Positano. A sorprendere, oltre i piatti di street food, è anche l’allestimento interno dell’Ape “Bee Chic”: in pochissimo spazio trovano posto fornelli, piatti, calici, shaker, i famosi “cuoppi” di carta per le fritture di pesce e bicchieri dalle forme particolari creati appositamente per servire i drink inediti di Alfonso. Non manca, ovviamente, tutto l’occorrente per confezionare e servire il cibo ai clienti in maniera accurata e originale.

Ora non ci sono più , per colpa della burocrazia . Un problema era la sosta , sulla S.S. 163, regolamenti da cambiare e altro ancora . Noi di Positanonews vogliamo chiedere direttamente all’interessato chi lo ha costretto a chiudere “Nessuno mi ha costretto a chiudere, il mio socio non ce l’ha fatta più e io da solo non riuscivo ad andare avanti. Mi sento un don Chisciotte contro i Mulini al vento della burocrazia..” . Ci basta questo, peccato.