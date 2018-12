Champions, Liverpool-Napoli: l’ora della verità: ecco le possibili combinazioni per il passaggio turno

Tutto pronto per la super sfida di stasera ad Anfield Road. Il Napoli di Carlo Ancelotti affronterà il Liverpool di Klopp per cercare il passaggio del turno agli Ottavi di Champions League. Una qualificazione difficile, che gli Azzurri, primi in classifica, per adesso hanno meritato, anche se manca la prova decisiva.

Una partita complicatissima perché i Reds in casa sono sempre temibilissimi e perché affrontano il Napoli da vice campioni d’Europa. Difatti, una tra Napoli, Psg e Liverpool lascerà la competizione, visto che gli Azzurri sono primi a quota 9 punti, i francesi sono a 8 punti e gli inglesi a quota 6.

E’ utile, quindi, dare un’occhiata alle combinazioni utili al passaggio del turno dei ragazzi di Ancelotti. Il Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Champions League se vince o pareggia. Detto questo, se dovesse perdere per un gol di scarto passerebbe il turno per differenza reti negli scontri diretti: tutti i risultati, tranne 1-0 per gli inglesi. In caso di 1-0 per il Liverpool, infatti, passerebbero i Reds. Dando per scontato che il Psg batta lo Stella Rossa. Se invece i francesi dovessero perdere con i croati, allora il Napoli andrebbe avanti in qualsiasi caso. In caso, infine, di vittoria della Stella Rossa e vittoria del Napoli, andrebbero avanti agli ottavi Napoli, Psg e Stella Rossa in Europa League.

Dove vederla? La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky.

Probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.

Arbitro: Skomina (Slovenia).